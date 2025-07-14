Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, 2025 yılının çiftçi açısından sıkıntılı bir yıl olduğunu belirterek, yetkililerden doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz ertelenmesini talep etti.

“VERİM 100 KİLOGRAMA KADAR GERİLEDİ”

Yazılı açıklama yapan Adem Özdemir, doğal afetlerin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, yaşanan dondan dolayı bitkisel üretimde hububatın (arpa-buğday) etkilendiğini, kırsaldaki arazilerin veriminin 100 kilograma kadar gerilediğini söyledi.

“ÇİFTÇİ 2025’E BORÇLANARAK GİRDİ”

2024 yılında buğdayda ve arpada %50 yakın verim kaybı olduğundan Ziraat Bankasına borcu olan çiftçilerin borç alarak yatırıp tekrar kredi çekerek 2025 yılına borçlanarak girdiklerine dikkat çeken Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çiftçilerimiz için ne acıdır ki; 2025 yılı bir taraftan don, diğer taraftan aşırı kuraklık olduğundan çiftçimiz hasatta ödeme vaat ettiği borçlarını yine ödeyemez hale gelmişlerdir. Yine sondajlarda su kalmadığından su açısından yeşil bitki örtülerinde sulanmadığından yeşil aksamlık ürünler kurumaya yüz tutmuştur.”

“ÇİFTÇİ BORCUNU ÖDEYEMEZ HALE GELDİ”

“Yukarıda zikrettiğim gibi 2025 yılında çiftçilerimizin dondan kuraklıktan sondajların kesilmesinden dolayı bitkisel üretimde verim kaybı yaşanmıştır. Çiftçilerimiz banka borçlarını ve bireysel borçlarını ödeyemez hale gelmişlerdir.”

“CEMİLBEY BARAJI ACİLEN BİTİRİLMELİ”

“Bu sebeplerden dolayı; idareci ve yetkililerden Ziraat bankası ve Tarım Kredi çiftçi borçlarının faizsiz ertelenmesini talep ediyoruz. Çorum bölgesi ovasının %85 sulanması planlanan(Çıkrık köyünden-Hamdiköye kadar ) Cemilbey Barajının ve diğer göletlerin acilen bitirilmesini talep ediyoruz.Yine 2025 yılı Bitkisel üretimde ilimizde verim kaybı olduğu hususunu Tarım Orman Bakanlığımızın hasar tespit komisyonları tarafından tespit edilmesini talep ediyoruz. 2025 yılı üretiminin tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz.”

Muhabir: Haber Merkezi