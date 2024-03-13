Ramazan ayının başlamasıyla birlikte her akşam başka bir camide teravihe katılan SP Adayı Faruk Cıdık, namaz sonrasında ise geç saatlere kadar esnaf ziyaretlerine devam ediyor.



31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında yaptığı bu ziyaretlerde, Saadet Partisi'ne olan teveccühün her geçen gün arttığına dikkat çeken Cıdık, "Sevgili hemşehrilerimizin sahada bize duydukları sıcak ilgi, sevgi ve özlem gösteriyor ki Çorum için Saadet vakti yaklaşıyor. 31 Mart, Çorum'un özlenen Millî Görüş Belediyeciliği ile yeniden buluşacağı tarih olacaktır. Halkımız iyi bilsin ki, Millî Görüş ve Âdil Düzen'in tesisi, ancak Saadet Partisi ile mümkündür." diye konuştu.