İsmail Barış Coşgunsu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada; “Eşimle birlikte pazarcı esnafımıza ‘hayırlı işler, bereketli kazançlar diledik. Pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımız üstü kapalı pazar yeri istediklerini belirtiler. Aslında şöyle bakıldığında halkımızın derdi aslında seçim değil, geçim. Halk pazar çantasını dolduramazken, birileri kalkıyor, “içerisinde gökdelenler olan koca bir şehir inşa edeceğiz” diyor. Yine birileri kalkıp şaşalı açılışlar yaparak, hava atarken, vatandaşımız üstü açık pazarda çantasını dolduramadan evine dönüyor. Kaldı ki 2024 yılında hâlâ bu ve benzeri konuların konuşuluyor olması üzücü. Belediyenin asli görevi olan konular seçim vaadi olarak veriliyor. Belediyecilik bütün mahallelerine eşit ve adaletli hizmet götürmekle olur. Hizmetin iyisi çabuk yapılan ve uzun ömürlü olandır. Ağustos böceği misali 5 yıl yatıp seçim zamanı göstermelik işler ve vaatlerle olmaz” dedi.



Pazar ziyaretine Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş, Kadın Kolları Başkanı Selma Bayraktar ve partililer katıldı.

