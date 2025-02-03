CHP’ye üye olanların rozetlerini Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Aşdağul Belde Başkanı Şenol Öncül taktı. CHP Ortaköy İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen rozet takma töreninde konuşan CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, “Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz” vurgusu yaptı.

CUMHURBAŞKANI ADAYINI ÜYELER BELİRLEYECEK

Genel Başkan Özgür Özel’in talimatı ve halka yönelik çağrısı ile halkın harekete geçtiğini ve üye olmak için il ve ilçe başkanlıklarına çok sayıda kişinin başvurduğunu ifade eden Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Bu zam ve zulüm iktidarından bıkan vatandaşımız Genel Başkanımızın da dediği gibi kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisine ‘Baba Ocağına’ dönüyor. Aramıza yeni katılan üyelerle gücümüze güç katacağız. Cumhurbaşkanı adayımızı tüm üyelerimizle birlikte belirleyeceğiz. Önümüzdeki süreç içinde şubat, mart ve nisan aylarında tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak bu kötülüğün karşısına daha önce de dediğimiz gibi ‘2025 yılında sandık geliyor, biz hazırız’ demek için örgütümüzle, sandık görevlilerimizle, propaganda malzemelerimizle ve adayımızla birlikte ‘Biz hazırız’ demek için yeni üyelerimizle birlikte yeni bir yola çıkıyoruz. Hep birlikte iktidara yürüyoruz. Emeklilere, emekçilere, yoksullara ve bilhassa gençlere sesleniyoruz. Bundan sonraki cumhurbaşkanını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ilk seçiminde iktidar yapacak cumhurbaşkanını belirlemeye davet ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizi ve Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki Atatürk sevdalılarını baba ocağına bekliyoruz.”

Editör: HABER MERKEZİ