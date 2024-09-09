Tüzük kurultayına Çorum’dan da İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez ilçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Onur Topkül ile kurultay delegeleri katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da ATO Congresium'da gerçekleşen kurultayda oylanan yeni tüzüğü partinin “anayasası” diye nitelendirdi.

Özel, “Partinin anayasasını yaptık. Bir anayasa yapılırken 51'e 49 geçerse o tartışma 50 yıl sürer. Ne benim için ne başkası için bu tüzüğün bir maddesi ya da hepsi ne güvenoyudur ne güvensizlik oyudur. Kurultayın sonunda ortaya çıkan tabloda kazanan, kaybeden yoktur. Kazanan CHP'dir” ifadelerini kullandı.



CHP’NİN İKTİDARA YÜRÜYÜŞ REÇETESİ

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, kurultayda moderatör olarak görev aldı.

İktidara yürüyüş yolunda emeği geçen tüm yönetim kadrosuna ve delegelere teşekkür eden Solmaz, yeni tüzüğümüzün hayırlı olmasını diledi.

Solmaz, “Kurtuluşun ve kuruluşun partisi, umudun ve geleceğin güvencesi Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin birinci partisidir. Bir neferi, emekçisi, evladı olmaktan şeref duyduğumuz baba ocağımızda, İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı ile iktidara yürüyoruz” dedi.

KURULTAYDA, ÇORUM İL ÖRGÜTÜ,

8 DELEGE İLE TEMSİL EDİLDİ

CHP Çorum Delegasyonunda; İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Özgür Kılıç, Kenan Sir, Burçin Solmaz Polat, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İl Genel Meclisi Üyesi Veli Uysal ve Celal Uysal yer aldı.



ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Tüzük değişikliği uyarınca bir kişi en fazla üç dönem üst üste milletvekili, belediye başkanı, belediye veya il genel meclis üyesi seçilebilecek.

Değişiklikle birlikte getirilen üç dönem kuralının yerel seçimlerde aday belirleme sürecinde de uygulanması öngörülüyor.

Buna göre, bir kişi en fazla üç dönem üst üste belediye başkanı, belediye veya il genel meclis üyesi seçilebilecek. Benzer şekilde ön seçim ve aday yoklaması yöntemlerinde üç dönem koşulu aranmayacak.

Ayrıca, bu yöntemlerle belirlenecek milletvekili, il genel meclisi ve belediye meclisi adaylıklarında, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu seçiminde, il ve ilçe yönetim kurullarının seçiminde, il kongre delegeleri ve kurultay delegeleri seçimlerinde yüzde 50 cinsiyet kotası, yüzde 30 gençlik kotası uygulanacak.

Cinsiyet ve gençlik kotaları kurultaylarda kademeli olarak artırılacak.

"Türkiye yarın bambaşka bir CHP'ye uyanacak" diyen Özel, hazırlayacakları yönetmeliklerle olası bir erken seçime hazırlıklı olacaklarını ifade etti.