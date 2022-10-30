Saat Kulesi Meydanı’ndan başlayan ve Atatürk Anıtı’na kadar devam eden yürüyüş, burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın seslendirilmesi ile tamamlandı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptıktan sonra tüm katılımcılara teşekkür etti.

Tahtasız, “Cumhuriyeti bize armağan eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile marşlar eşliğinde yürüyen cumhuriyet sevdalıları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. Ön saflarda dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan katılımcılar, renkli görüntülere sahne oldu.

Yürüyüşe Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, İl ve Merkez İlçe Yönetimi, Gençlik ve Kadın Kolları, Belediye Meclis Üyeleri, bazı sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. (Taner ŞİMŞEK)

