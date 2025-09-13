Mitinge Çorum’dan da kitlesel katılım sağlanacak.

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, 14 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak olan Ankara mitingine Çorum’dan 10 otobüsün yanı sıra minibüs ve özel araçlar kaldırılacağını bildirerek, tüm partilileri ve duyarlı yurttaşları mitinge katılmaya davet etti.

Solmaz, mitinge katılmak isteyenlerin parti binasına başvurarak isimlerini yazdırabileceğini bildirdi.

Solmaz, “Kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partimize hep birlikte sahip çıkıyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz” ifadesini kullandı.

CHP’nin mitingi 14 Eylül Pazar günü saat 17.00’de Ankara-Tandoğan’da gerçekleştirilecek.

Miting için Çorum’dan Devlet Tiyatro Salonu önünden hareket edilecek.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ