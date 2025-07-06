Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Alaca’da yeni ilçe binasının açılışını törenle gerçekleştirdi.

Açılışa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, İl Genel Meclis Üyeleri Veli Uysal ve Ömer Bolat ile Alaca Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Bursalı Demir ve çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

“DEĞİŞİM MÜMKÜN”

Törende konuşan Çorum Milletvekili Tahtasız, Alaca’nın siyaseten daha fazla sahiplenilmesi gereken bir ilçe olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Alaca, sosyal ve ekonomik olarak hak ettiği noktada değil. Bu yeni ilçe binamız, halkla daha yakın temas kuracağımız, vatandaşın sorunlarını dinleyeceğimiz ve çözüm üreteceğimiz bir merkez olacak. Alaca’da değişim mümkün, bunu birlikte başaracağız.”

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ise yaptığı konuşmada, yeni ilçe binasının bir örgütlenme merkezi olmanın ötesinde, halkla bütünleşmenin, adalet ve eşitlik mücadelesinin simgesi olduğunu belirtti. Solmaz: “Bu bina sadece dört duvar değil, CHP'nin örgütsel iradesinin ve halkla kurduğu samimi bağın bir yansımasıdır. Hep birlikte çalışacak, Alaca’nın sorunlarına birlikte çözüm bulacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının açılışı yapıldı. Milletvekili Tahtasız ile İl Başkanı Solmaz açılışın ardından parti binasında ilçe örgütü ile bir toplantı yaptı.

Muhabir: Haber Merkezi