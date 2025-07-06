Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum eski il başkanı ve milletvekili adaylarından Cengiz Atlas, partisinin Alaca İlçe Örgütü'nü ziyaret etti.

CHP Alaca İlçe Örgütünün yeni binasına taşınması dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette Cengiz Atlas’a parti eğitmeni ve geçmiş dönem İl Sekreteri Kenan Özcan eşlik etti.

Ziyarette CHP Alaca İlçe Başkanı Kenan Mazıbaşı ve partili yöneticilerle bir süre görüşen Cengiz Atlas, yeni ilçe binasının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Ziyarette parti içi çalışmaları ile Alaca ilçesine ait sorunlar hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi