Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle çiftçilere mobil süt sağım makinesi dağıtıldı. Bu çerçevede Boğazkale ilçesinde düzenlenen dağıtım töreninde, İl Özel İdaresi ve üreticilerin katkısıyla, toplam 640 bin TL bütçeli proje çerçevesinde 30 adet mobil süt sağım makinesi üreticilere teslim edildi. Proje çerçevesinde İl Özel İdaresi yüzde 70, üreticiler ise yüzde 30 oranında katkı sağladı.

Çorum’un Alaca ilçesinde ise Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) çerçevesinde toplam 2 milyon 127 bin TL bütçeli proje doğrultusunda, yüzde 70 hibe destekli 91 adet mobil süt sağım makinesi üreticilere verildi.

Boğazkale ve Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen programlara İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, ilçe müdürlükleri teknik personelleri, protokol üyeleri ve çok sayıda üretici katıldı.

Belediye Başkanları Özel ve Arslan dağıtım töreninde çiftçilere yönelik bu tür destek projelerinin önemine vurgu yaparak katkısı olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ettiler.

Projelere katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür eden İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş ise “Bu makineler sayesinde hijyenik üretim artacak, hayvan sağlığı korunacak, ürün kalitesi ve pazarlanabilirlik yükselecektir. Müdürlüğümüz tüm teknik kadrosuyla 7 gün 24 saat üreticimizin yanındadır. Hep birlikte üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Boğazkale’de 424 hayvancılık işletmesinde toplam 6 bin 581 büyükbaş ve Bin 17 küçükbaş hayvanın yıllık 10 bin ton süt üretimi yaptığı Alaca’da ise 15 bin 547 büyükbaş ve 16 bin 579 küçükbaş hayvan varlığı bulunduğu dile getirildi. Dağıtılan süt sağım makinelerinin özellikle küçük aile işletmeleri açısından büyük kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Ayrıca sağım sürecinde hijyenin korunmasına, iş gücü ihtiyacının azaltılmasına ve zaman tasarrufuna katkı sağlayan makinelerin süt kalitesinin artırılmasında da etkili olacağı vurgulandı.

Program, makine teslimlerinin ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi