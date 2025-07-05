Alaca Belediyesi, paylaşma ve bereket ayı olan Muharrem ayı vesilesiyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Cumhuriyet Meydanı’nda Cuma namazı çıkışında Belediye Başkanı Şerif Arslan ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı İsa Duru tarafından dağıtıldı.

Katılımın yoğun olduğu aşure dağıtımı sonrası konuşma yapan Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, "Muharrem ayı birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı mübarek bir zaman dilimidir. Bizler de bu geleneği yaşatmak, vatandaşlarımızla aynı sofrada buluşmak adına aşure ikramında bulunduk. Katılım sağlayan ve bu güzel paylaşımda bizlerle olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Muhabir: İHA AJANS