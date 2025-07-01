Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan ile birlikte Kaymakam Meriç Dinçer’e tanışma ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Kaymakam Dinçer ile bir süre görüşen Başkan Arslan, hayırlı olsun dileklerini iletti.

MERİÇ DİNÇER KİMDİR?

1989 Tokat Turhal doğumlu olan Kaymakam Meriç Dinçer ilk, orta ve lise tahsilini Tokat’ta tamamladı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden 2014 yılında, Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünden 2017 yılında mezun oldu.

2010-2014 yıllarında otomotiv sektöründe çalıştı. 2015 yılı Mayıs ayı itibariyle Turhal Belediyesinde Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2018 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakamlık sınavını kazanarak Tokat Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

İl merkez stajı sonrası sırasıyla Samsun/Havza ve Tokat/Turhal ilçelerinde Kaymakam refikliği stajını tamamlayarak 2019-2021 yılları arası Samsun Salıpazarı Kaymakamı ve 2021-2023 yıları arası Zara Kaymakamı, 24.08.2023 tarihinden bu tarafa da Erzincan İliç Kaymakamlığı görevini yürütüyordu. Kaymakam Meriç Dinçer, Mimar Nihan Hanım ile evlidir.

Muhabir: Haber Merkezi