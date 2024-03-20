Hünkâr Hacı Bektaş Veli Parkı’nda başlayan ve meşalelerin kenti aydınlattığı yürüyüşte partililer, ellerinde Atatürk resimleri ve Türk bayrakları ile sloganlar eşliğinde Atatürk Anıtı’na kadar yürüdüler.

Yürüyüşe; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Atatürk Anıtı’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, 109 yıl önce bugün Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve o gün vatan savunması uğruna canını feda eden şehitlerimizin çok büyük bir destana imza attıklarını söyledi.

Solmaz, “Öyle bir destandı ki Çanakkale, birliğimizin, beraberliğimizin destanı oldu. O gün Çanakkale’de yakılan bağımsız Türkiye meşalesi bugün sizlerin ellerinde çok daha güçlü bir şekilde yanacak. Biz bu meşaleyi, Çanakkale Zaferini çok daha büyük bir iradeyle, çok daha büyük bir güçle gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Milletvekili Tahtasız ise, vatan topraklarımızın kurtarılmasında canlarını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygı ile andığımızı dile getirdi.

Konuşmaların ardından yürüyüşe katılan partililer, Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekindi. Bu arada CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu da yürüyüşe eşi Semra Çöphüseyinoğlu ile birlikte katıldı. (Haber Merkezi)