Bayramlaşma programına İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, 31 Mart seçimlerinde Çorum Belediye Başkan Adayı olan Mimar Levent Çöphüseyinoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Tüm katılımcıların, partililerin ve halkın bayramını kutlayan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Ramazan Bayramı’nın sağlık, mutluluk, huzur, barış, adalet ve sevgi getirmesini diledi.

Bayramlaşma programında karşılıklı sohbet edilerek, parti çalışmaları değerlendirildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR