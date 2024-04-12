Meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla CHP Oğuzlar İl Genel Meclis Üyesi Osman Güllü başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde katip üye olarak ise en genç üyelerden AK Parti Çorum Merkez İl Genel Meclis Üyesi Muhammed Fatih Temur ile Osmancık İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Şişli görev yaptı.

Yoklamanın ardından başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Osman Güllü, tüm İslam ülkelerinin Türkiye’de olduğu gibi Ramazan bayramını zulüm olmadan, huzur ve sükunet içerisinde kutlaması temennisinde bulunarak, göreve seçilen tüm üyelere başarılar diledi. Güllü, “aldığımız oyların hakkını hizmet olarak vermek için hep birlikte çalışacağız” dedi.



Toplantıda AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Başak Gözde Taşkıran, MHP Grup Başkanvekili Selim Dölcü ve CHP Grup Başkanvekili Sadettin Akgül birer konuşma yaptı.

Daha sonra İl Genel Meclisi Başkanının seçimine geçildi.

AK Parti’nin 18, MHP’nin 10, CHP’nin ise 9 üye ile temsil edildiği İl Genel Meclisi başkanlığı için AK Parti adayı Muhammed Fatih Temur ile MHP Adayı Selim Dölcü yarıştı. CHP grubu ise aday çıkarmadı. Seçimde Muhammed Fatih Temur 26 oyla başkan seçilirken, Selim Dölcü’ye de 11 oy çıktı.

Meclis 1. Başkanvekilliğine Selahattin Eyyubi Batır, Meclis 2. Başkanvekilliğine Cemal Büzkaya seçilirken, Meclis Katip Üyeliklerine ise Meryem Demir ve Mehmet İpek, yedek katip üyeliklere de Mustafa Akpınar ve Mustafa Kaplan seçildi.