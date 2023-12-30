Ülkece hepimizi derinden üzen gelişmelerin yaşandığı bir yılın geride bırakıldığını ifade eden Tahtasız, şunları söyledi:

“2023 Türkiye Cumhuriyeti için tarihi bir yıldı. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını hep birlikte karşıladık. İkinci yüzyılımızın gururunu da hep birlikte yaşıyoruz. Yeni yılının Cumhuriyet’in ikinci yüz yılına yakışan güzellikler, iyilikler içerisinde geçmesini diliyorum. Raydan çıkan ekonominin rayına oturduğu, sağanak olup vatandaşın üzerine yağan zam yağmurlarının kesildiği bir yıl olsun. Haksız, hukuksuz yere tutuklu olan gazetecilerin, akademisyenlerin serbest bırakıldığı bir yıl olsun. 2024, atanamayan öğretmenlerin, sağlıkçıların, mühendislerin atandığı, toplumun çözüm bekleyen sorunlarının çözüldüğü bir yıl olsun. Öte yandan 2023’ün ilk aylarında 10 ilimizi etkileyen deprem binlerce vatandaşımızı yaşamdan kopardı. Yüzbinlerce insan evsiz kaldı. Halen çadırlarda yaşayan vatandaşlarımız var. Duyarlı vatandaşlarımız depremin ilk anından itibaren elinden geleni yaptı. Ancak AKP iktidarı sınıfta kaldı. 2024 yılında deprem yaralarının sarılmasını, söz verildiği gibi tüm vatandaşlarımızın evlerine kavuşmasını diliyorum. Vatandaşlarımıza aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum.”