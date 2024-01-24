Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, orman köylülerinin alacaklarını alamadığına ilişkin yaptığı açıklamaya Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Orman ve Ağaç Ürünleri Grubu Meclis Üyesi Murat Erdal’ın “doğru bulmadığı” yönünde açıklama yapmasına yanıt verdi.

Tahtasız, “Orman köylülerimizin uzunca bir süredir paralarını alamadığı doğrudur. Bu nedenle geçim sıkıntısı içerisine düştükleri ve mağduriyet yaşadıkları doğrudur. Doğru olmayan şey ise ilgili meclis üyesinin üyelerinin haklarını arayıp onların sesi olacağına iktidarın sözcüsü gibi açıklama yapmasıdır. Ancak şunu bilsin ki işçinin, emeklinin, köylünün hakkını savunmak suç ise biz bu suçu işlemeye devam edeceğiz” dedi.

Kargı ilçesinin köylerinde orman kesim işiyle uğraşan esnaf ve köylülerle önceki gün onların talebi üzerine bir araya geldiğini ve sorunlarını dinlediğini ifade eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kargı Orman İşletme Müdürlüğü’nü de arayarak köylülerin alacakları olduğunu teyit ettiğini söyledi.

“MAĞDURİYETİ DİLE GETİRMEK BENİM GÖREVİM”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“Kargı ilçemizin köylerinde yaz kış demeden uzun yıllardır orman kesimi yapan esnaf ve köylülerimiz tarafıma ulaşarak sorunlarını aktarmak istedi. İl Başkanlığımızda yaptığımız görüşmede sorunlarını dinledikten sonra hem Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdim hem de konuyu basın aracılığıyla kamuoyuna taşıdım. Sayın Murat Erdal benim yaptığım bu açıklamadan memnun olacağı yerde rahatsızlığını dile getirmiş ve açıklamayı doğru bulmadığını ifade etmiş. Köylülerimizin alacaklarını uzun süredir alamadıkları yanlış mıdır? Ocak 2023’te teslim ettikleri ağaçların faturasını ancak Aralık 2023 tarihinde kestikleri ve ona rağmen halen paralarını alamadıkları yanlış mıdır? Türkiye’nin farklı il ve ilçelerindeki diğer orman köylülerinin de uzun bir süredir paralarını alamadığı yanlış mıdır? Köylülerimizin alacakları olduğunu Kargı Orman İşletme Müdürü de teyit etmiştir. Öte yandan Murat Erdal da yaptığı açıklamada hak edişlerle ilgili bir sıkıntı olduğunu ifade etmiştir. O halde yanlış olan nedir? Sayın Murat Erdal ilgili meclis üyesi olarak orman köylülerinin paralarını alamadığını gündeme getirmiş olsaydı bize iş düşmezdi belki. Murat Erdal’ın görevi kooperatif üyelerinin haklarını savunmak ve girişimlerde bulunmaktadır. Hükümetin sözcüsü gibi davranıp iktidar savunuculuğu yapmak da görevleri arasında ise bilemem. Ancak bildiğim bir şey varsa o da köylülerimizin mağdur olduğudur. Çorum Milletvekili olarak işçinin, emekçinin, köylünün yanında olmaya, sorunlarını gündeme getirmeye ve çözüm aramaya devam edeceğim.” (Haber Merkezi)