Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı 1 dakikalık konuşmada iktidarın yeni yasama yılında neler yapacağına ilişkin sorularını sıraladı.

Tahtasız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Halkın derdinden anlamayan ve çözüm üretemeyen AKP iktidarına soruyorum: Yeni yasama yılında açlık sınırının altında maaşa mahkûm ettiğiniz emeklimizin maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracak mısınız? Emeklimiz arasındaki maaş adaletsizliğini giderecek misiniz? Esnafımızın beklediği 7200 prim gün sözünü yerine getirecek misiniz? Bir günle on yedi yıl geç emekli olanların hakkını verecek misiniz? İnsan onuruna yakışır bir asgari ücret belirleyecek misiniz? Staj ve çıraklığı emeklilik başlangıcı olarak sayacak mısınız? Tüm memurlara 3600 ek gösterge verecek misiniz? Atama bekleyen 1 milyona yakın öğretmenimizi atayacak mısınız? Seçim bölgem Çorum ve Türkiye'nin tüm illerinde ihtiyaç kadar uzman doktor eksiğini giderecek misiniz? Hastanelerde aylarca sıra bulamayan, ameliyat olamayan vatandaşımızın sorunlarını çözecek misiniz? Otoyol ve köprülere döviz endeksli olarak ödediğiniz geçiş garantileri ödemelerini sonlandıracak mısınız? Perişan ettiniz, çiftçimizin hakkı olan millî gelirinin yüzde 1'ini onlara verecek misiniz?”

Editör: Haber Merkezi