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Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin zabıtanın görev yaptığını ifade eden Tahtasız, “Ayrımcılık denilince akla AKP iktidarı geliyor. Emekliye zoraki 5 bin veriyor, çalışan emekliyi kapsam dışı bırakıyor. Belediyelerin kolluk kuvveti olan zabıtalar arasındaki ayrımcılık da AKP iktidarının ayıplarından biridir” dedi.

“EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET”

Şirket işçisi zabıtaların devlet memuru olan zabıtalarla eşit işi yapmalarına rağmen eşit ücret alamadıklarını vurgulayan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Meclis’te yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Türkiye genelinde yaklaşık on beş bin zabıta destek personeli görev görüyor. Zabıtalarımız resmi tatil günleri de dahil 24 saat esasıyla görevlerini layıkıyla yapıyor. Şirket işçisi zabıtalar belediye şirketlerinde resmi üniforma giyerek ve gerekli teçhizatı da kullanarak memur görünümünde bizzat memur işini yapmasına rağmen eşit işe eşit ücret alamıyor. Aynı işi yaptıkları zabıta memurlarından ayrı tutularak adaletsiz sosyal haklara ve düşük ücrete maruz bırakılıyor. Belediye işçisi zabıtalar sizlerden lütuf beklemiyor. Yalnızca haklarını istiyor. Bu arkadaşlarımız yapılacak kanuni bir düzenleme ile 657 sayılı devlet memurları kadrosuna geçirilmelidir.”