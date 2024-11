Rüyasında eşi Perinay Tahtasız ile birlikte Ankara’dan Çorum’a hızlı trenle yolculuk yaptıklarını söyleyen Mehmet Tahtasız, “rüya bu ya” diyerek başladı anlatmaya:

“Eşimle Çorum’a uçakla mı gidelim yoksa Hızlı Tren ile mi diye düşünürken, Hızlı Tren ile Çorum’a gitmeye karar verdik. Ankara-Delice-Çorum-Samsun hızlı treninde yerimizi aldık aşırı bir kalabalık var. Neyse trene bindik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile karşılaştık. ‘Hayırdır bakanım yolculuk nereye’ diye sorduğumuzda ‘2018’de seçim öncesi söz verdiğimiz Çorum Acemi Birliğinde askerlerimizin yemin töreni var oraya katılacağız’ deyince kalabalığın nedenini anladık.

Bir sonraki kompartımanda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu oturuyordu.

‘Hayırdır Bakanım Samsun’a mı yolculuk?’ diye sordum. Hayır Çorum’a gidiyorum, dedi ve ekledi. 2018’de seçim öncesi söz verdiğimiz Hitit Üniversitesi Güney Kampüsü’nün açılışını yapacağız. Diş Fakültesi, Eczacılık Fakültesi öğretim görevlileri ile Tıp fakültesi öğrencilerimizin öğrenim göreceği Morfoloji binasının açılışını yapacağız. İlk dersi de ben vereceğim, dedi. Sevindim. Sonra baktım, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da trendeydi. Selamlaştık, hal hatır sorduk.

İçişleri Bakanı da ‘2013 yılında söz verdiğimiz Polis Moral Eğitim Merkezi’nin açılışını yapacağız. İlk dersi ben vereceğim’ dedi. Bir kez daha sevindim.”

“ÇORUM’U UNUTMUŞTUK”

Rüyasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da gördüğünü anlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şöyle devam etti:

“Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u da trende görünce selamlaştık. O da 10 Temmuz’da ilinizi ziyaretimde verdiğim sözü tutarak kalabalık bir heyetle Çorum’a gidiyorum. 22 yıldır unuttuğumuz Çorum’u yabancı ziyaretçi için turizm ve kültür turlarının cazibe noktası haline getireceğiz. UNESCO mirası 7500 yıllık tarihiyle ilk yazılı Kadeş Barış Antlaşması’nın imzalandığı, Boğazkale, Hattuşa, Alacahöyük, Ortaköy Şapinova , ülkemizde 3 tane bulunan roma dönemine ait Örükaya Barajı’nı Ören yerlerimizi ve İncesu Kanyonu gibi eşsiz değerlerimizi tur işletmecileri ile gezeceğiz. 6 yıldır çürümeye terk ettiğimiz Hititlerin 3 bin yıl önce inşa ettiği Anadolu’nun ilk tanımsal sulamaya örnek Gölpınar Alacahüyük Hitit Barajı’nın açılışını yapacağız, dedi.”

19 AÇILIŞ, 19 TEMEL ATMA

Rüyasındaki büyük sürprizin trende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Cumhurbaşkanı’nı görmek olduğunu söyleyen CHP Milletvekili Tahtasız, şunları söyledi:

“Rüyamdaki en büyük sürpriz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Cumhurbaşkanı kalabalık bir heyet ile hızlı tren ile Çorum’a gidiyor olmasıydı. Ziyaretin sebebini sordum 22 yıllık iktidarımızda Çorum’a söz verdiğimiz projelerin açılışını yapacağız, yeni temeller atacağız. Çorum’da 19 açılış 19 temel atma töreni var dediler. Her seçim öncesinde olduğu gibi daha önceden temeli ve açılışı yapılan projeler olmasın diyerek merakla nelermiş acaba bu projeler dedim;

Çorum -Osmancık yolu, yalancı çoban hikayesine dönen Kırkdilim Tüneli açılışı, Çorum-İskilip, İskilip Tosya, İskilip -Oğuzlar Sahil Yolu, Çorum-Mecitözü yolu, Çorum-Ortaköy, Ortaköy-Yozgat, Ortaköy-Amasya yolu, Sungurlu-Boğazkale-Alaca ilçeleri bağlantı yolu ve Boğazkale Hattuşa-Alacahöyük-Ortaköy Şapinova turizm yolunun açılışı yapacağız. Çorum’dan uzaya uydu göndereceğiz. Tüm köylerde internet çekecek. Anadolu’nun kalkınma projesi olan Samsun Limanı ile Mersin Limanı’nı Aksaray üzerinden Mersin’e bağlayacak projenin açılışı için Çorum’a gidiyoruz.”

“VAATLERLE OYALAMAYIN”

Sabah uyandığında her şeyin bir rüya olduğunu anladığını ve gerçek olmasını çok arzuladığını ifade eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na hitaben yaptığı konuşmayı şöyle sonlandırdı:

“Lütfen Sayın Bakan tüm olumsuzluklara rağmen Hititlerin Başkenti, Anadolu Kaplanı Çorum ihracatta ülkenin 20’ncisi, Bölgenin 1’ncisi. Çorum’un artık vaatlerle oyalanmaya değil, hakkı olan yatırımlara ihtiyacı var. Vaatlerini değil, trenimiz hızlı olsun. Sözleriniz uçmasın, uçaklarımız uçsun. Bu şehir, hak ettiğini almak için yıllardır bekliyor. 7500 yıllık tarihi olan Hattiler’in ülkesi, Hititlerin UNESCO mirası Hattuşa, Alacahöyük, Ortaköy Şapinova, İncesu Kanyonu gibi eşsiz değerlerimize ulaşımı ve kolaylaştırmak, sadece sanayi turizm şehri Çorum için değil, Türkiye’nin sanayisi ve kültürel turizmi için büyük bir adım olacaktır. 1996 yılında temeli atılan yüzde 22’si tamamlanan fakat 2002 yılında yatırım programından kaldırılan, ineklerin otladığı hava alanımızı yapın artık. Hayati önem taşıyan 2024 yılında ihalesini yapacağız dediğiniz Delice - Çorum hızlı tren hattı için 37 gün kaldı. Çorum’u unutmayın lütfen, Çorum’u ihmal etmeyin, yapmayacağınız şeyleri her seçim öncesi vaat edip Çorum halkını üzmeyin. Çorumlu artık vaat değil icraat istiyor.”

Mehmet Tahtasız, konuşmasının sonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na tren ve uçak maketi hediye etti.

