Zeytin Efe Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu, Burhaniye'nin CHP'li Meclis Üyesi Nadir Bayram tarafından saldırıya uğradı.
Saldırı anı güvenlik kamerası ile görüntülendi.
Saldırıyı yapan meclis üyesi Bayram sakince içeri girdi, masaya yöneldi.
Masada oturan gazeteciye saldırdı. Oturduğu yerden yere düşen gazeteciye şiddet yerde de kesilmedi.
Başına tekme darbeleri alan gazeteci bayıldı. Saldırgan ise olay yerinden uzaklaştı.
GÖZALTINA ALINDI
Dakikalarda baygın yerde yatan gazeteciye restoran çalışanları yardımcı oldu.
Saldırıya uğrayan Gazeteci Hakan Sataroğlu saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu.
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti de yayınladığı mesaj ile saldırıyı kınadı.
CHP'li Meclis Üyesi Nadir Bayram, gözaltına alındı.