CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkan Serap Meriç, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, Kadın Kolları üyeleri ve partililerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör’ün Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından bir konuşma yapan Merkez İlçe Kadın Kolları Başkan Serap Meriç, “Bugün tarih boyunca hak ve özgürlükleri başta olmak üzere emeği için verdiği mücadeleleri ciltler dolusu kitaplara sığmayan emekçi kadınların günüdür. 8 Mart, dünyanın dört bir yanındaki kadınların direnişinin, emeğinin ve eşitlik mücadelesinin günüdür” dedi.

Ulu Önder Atatürk’ün ‘kadınları geri bırakan toplum geride kalmaya mahkûmdur’ sözünün kendilerine ışık olduğunu kaydeden Meriç, “Cumhuriyet kadınları olarak bizler sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta daha güçlü şekilde yer alabilmek için mücadelemizi sürdürdük ve sürdürmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ