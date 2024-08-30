Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Örgütü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. Yıldönümü nedeniyle “Zafer Yürüyüşü” düzenleyecek.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ın verdiği bilgiye göre; bu akşam saat 19.30’da Bahabey Caddesi İpek Taksi Kavşağından başlayacak yürüyüş, Atatürk Anıtı’na kadar devam edecek. Katılımcılar, ellerinde Türk bayrakları ile Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına yürüyüş yapacak.

CHP İl Başkanı Solmaz, Zafer Yürüyüşüne tüm Çorum halkını ve partilileri davet etti.

Editör: HABER MERKEZİ