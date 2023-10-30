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Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü’ne bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Bahabey Caddesi İpek Taksi kavşağından başlayan yürüyüş, Bahabey Caddesi boyunca devam ederken, Atatürk Anıtı’nda son buldu. CHP’liler, daha sonra Fener Alayı’na katıldı. Yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle Anıt’a kadar yürüdüler. Atatürk Anıtı’nda saygı duruşunda bulunulmasının ardından katılımcılar hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.



Yürüyüş sırasında çeşitli sloganlar atan katılımcılar, Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşayarak, Cumhuriyetin ve CHP’nin kurucusu olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e bir kez daha saygı ve minnet duygularını yansıttı.

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve Milletvekili Mehmet Tahtasız burada birer konuşma yaptı. Bugünlerde Cumhuriyetin içinin boşaltılmaya ve değersizleştirilmeye çalışıldığını ifade eden CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, tek adam rejimi yerine kurulan Cumhuriyetin kıymetinin bugünlerde daha çok anlaşıldığını söyledi.



Cumhuriyetin kimsesizlerin kimsesi olduğunu belirten CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Cumhuriyetin ilan edilmesinin Çorumlu Milletvekili İsmet Eker'e nasip olduğunu hatırlattı.