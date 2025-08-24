CHP Çorum İl Örgütü, delege seçimlerini geçtiğimiz hafta Kale Mahallesi ile başlattı.

Bugün ise Yavruturna Mahallesi seçimleri gerçekleştiriliyor.

Yavruturna Mahallesi Muhtarlığı yanında Köfteci Zafer’de yapılan seçimlere; Merkez İlçe Başkan Adayları Resul Yiğitoğlu (sarı liste) ile Ali Çan (mavi liste) yarışıyor.

Saat 08.00’de başlayan seçimler, saat 15.00’de sona erecek.

Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın desteklediği Ali Çan ve ekibi Mavi Liste ile seçime giderken, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve yönetiminin desteklediği Resul Yiğitoğlu ise Sarı Liste ile yarışa katılıyor.

Yavruturna Mahallesi’nde 720 parti üyesi 14 delegeyi belirleyecek.

CHP’de Kale Mahallesi delege seçimlerini Merkez İlçe Başkan Adayı Resul Yiğitoğlu önderliğindeki “Sarı Liste” kazanmıştı.

