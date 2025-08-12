Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez İlçe'de mahalle ve köy delege seçimleri 17 Ağustos 2025 Pazar günü Kale Mahallesi ile başlıyor.

Kale Mahallesi delege seçimleri 17 Ağustos günü 08.00-17.00 arasında Sıla Düğün Salonu'nda yapılacak. 36 delegenin belirleneceği delege seçimlerinde; Resul Yiğitoğlu'nun Sarı Listesi ile Ali Çan'ın başkan adayı olduğu Mavi Liste yarışacak. Kale Mahallesi'nde kayıtlı bin 600 üye sandığa gidecek.

Çorum genelinde yapılacak seçimlerde 249 mahalle ve 151 köy delegesi belirlenecek. Eylül ayı içerisinde yapılacak Merkez İlçe Kongresi ise 400'ü seçilmiş, 17'si doğal delege olmak üzere toplam 417 delegenin katılımıyla yeni Merkez İlçe Başkanı ve yönetimi ile İl Kongresi'ne katılacak delegeleri seçecek.

Muhabir: Haber Merkezi