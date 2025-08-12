Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile 31 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararı ile Karabük İl Jandarma Komutan Yardımcısı iken Çorum İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz ve Adıyaman İl Jandarma Komutan Yardımcılığı görevinde iken Çorum İl Jandarma Komutan Yardımcılığı görevine getirilen J. Kd. Albay Talip Kurt görevlerine başladı.

J. Kd. Albay Ayvaz ile J. Kd. Albay Kurt ilk olarak Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti. Vali Çalgan, Albay Ayvaz ve Kurt’a hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi