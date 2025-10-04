Gerçekleştirilen olağan kongrede 6 başkan yeniden seçilerek güven tazelerken, başta Merkez İlçe olmak üzere 8 ilçe başkanı görevi yeni isimlere devretti.

Buna göre; Utku Ulaş Taşar'ın yeniden aday olmadığı Merkez İlçe'de 28 Eylül 2025 Pazar günü yapılan ve 2 adayın yarıştığı kongrede Merkez İlçe Başkanlığı'na Resul Yiğitoğlu seçildi.

27 Eylül'de başlayan ve geçtiğimiz gün tamamlanan ilçe kongrelerinde; Oğuzlar, Mecitözü, Ortaköy, İskilip, Laçin ve Bayat İlçe Örgütü'nde mevcut başkanlar güven tazeleyerek yeniden seçilirken, Merkez İlçe, Boğazkale, Kargı, Osmancık, Dodurga, Alaca, Uğurludağ ve Sungurlu ilçe örgütü'nde ise bayrağı yeni isimler devraldı.

8 İLÇEDE YENİ İSİMLER

Gerçekleştirilen ilçe kongrelerinde hangi başkanlar bayrağı yeni isimlere devretti: Merkez İlçe'de Utku Ulaş Taşar, Boğazkale'de Mehmet Kurtçu, Osmancık'ta Sadık Eker, Sungurlu'da Gülay Acılıoğlu, Uğurludağ'da Hünkar Akburu, Alaca'da Kenan Mazıbaşı, yeniden aday olmayarak görevi yeni isimlere devretti.

6 BAŞKAN ADAY OLMADI

Kargı'da Mevcut ilçe Başkanı Kemal Dümenci, yeniden aday olduğu kongrede görevi Hakan Çelik'e devretti.

Dodurga'da Mevcut Başkan Mustafa Soysal, yeniden aday olduğu kongrede Süleyman Başar karşısında seçimi kaybetti.

Osmancık'ta mevcut başkan Sadık Eker'in yeniden aday olmadığı kongrede başkanlık için M. Özhan Arslan ile Özgür Şahin yarıştı. Ve yapılan seçimler sonucunda bayrağı M. Özhan Arslan omuzladı.

Uğurludağ'da Mevcut başkan Hünkar Akburu yeniden aday olmadığı kongrede görevi Özgür Akşun'a bıraktı.

Alaca'da Mevcut başkan Kenan Mazıbaşı'nın yeniden aday olmadığı kongrede Adem Şahin, rakipsiz girdiği seçimde başkan seçildi.

Sungurlu'da Mayıs ayında görevi Ali Erayhan'dan devralan Gülay Acılıoğlu, yeniden aday olmadığı kongrede bayrağı Akif Batak'a devretti.

İŞTE YENİ İLÇE BAŞKANLARI

Merkez İlçe: Resul Yiğitoğlu

Oğuzlar: Talip Karadeniz

Mecitözü: Ahmet Bilgin

Ortaköy: Çelebi Ardıç

Boğazkale; Fevzi Helik

Osmancık: M. Özhan Arslan

Kargı: Hakan Çelik

Sungurlu: Akif Batak

Alaca: Adem Şahin

Laçin: Uğur Türkmen

Dodurga: Süleyman Başar

Iskilip: Yusuf Var

Uğurludağ:Özgür Akşun

Bayat: Ali Ünlü.

Muhabir: Haber Merkezi