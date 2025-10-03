Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Olağan Genel Kurulu’nda Ali Çan'la başkanlık için yarışan ve Merkez İlçe Başkanı seçilen Resul Yiğitoğlu, mazbatasını aldı.

Yiğitoğlu, mazbata töreninin ardından parti binasında Utku Ulaş Taşar'dan görevi teslim aldı.

Devir teslim töreninde konuşan İl Başkanı Dinçer Solmaz, merkez ilçe seçiminin bir yarış neticesinde tamamlandığını, demokrasilerde yarışların doğal olduğunu söyledi.

Rekabetlerin doğal olduğunu ve haftasonu yaşanan seçimde rekabetin getirdiği tatlı sert görüntüler yaşandığını dile getiren Solmaz, "Biz öyle bir büyük aileyiz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak o gün yarıştığımız arkadaşlarımızla rekabetin gereği yaşanan tatlı sert atışmalarımız istenmeyen görüntüler o gün o salonda kalmıştır. O salonda bulunan herkes partimizin bir neferidir. Neferi olmaya devam edecektir. İki listemiz yarışmıştı. Her iki listenin paydaşlarına da destekçilerine de teşekkür ediyorum. Artık liste rengi kalmamıştır. Bu birlik beraberlik duygusuyla amacımız partimizi yapılacak ilk seçimlerde 1. parti yapmak ve tutsak bulunan Sayın Ekrem İmamoğlu'nu sandığın başına getirerek Cumhurbaşkanı yapana kadar bu mücadelemizi sürdürmektir." dedi.

Solmaz, görevi devreden Utku Ulaş Taşar ve yönetimine emekleri için teşekkür etti. Yeni ilçe başkanı Yiğitoğlu'na ve ekibine de görevinde başarılar diledi.

"KİMSEYİ AYIRMAYACAĞIZ"

Yiğitoğlu ise konuşmasında seçim sürecinde yanlarında olan desteğini esirgemeyen tüm partililere teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Yiğitoğlu, "İnandığımız değerler için çıktığımız bu yolda örgütümüze, delegelerimize kadınlarımıza ve gençlerimize şükranlarımı sunuyorum. Mazbata sadece bir kağıt parçası değil halkın iradesi ve sorumluluğunun bir belgesidir. Bu sorumluluğun bilinciyle kimseyi ayırmadan ve herkesi kucaklayarak çalışacağımızın sözünü veriyorum." diye konuştu.

Yiğitoğlu konuşmasının ardından görevi devraldığı Utku Ulaş Taşar'e teşekkür plaketi takdim etti.

Taşar da gönül rahatlığıyla görevi Resul Yiğitoğlu'na emanet ettiğini belirterek başarılar diledi.