15 Temmuz Cumartesi günü 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Yavruturna Mahallesi 2. Mürsel Sokak No:10/A adresinde Yavruturna Mahallesi’ne kayıtlı üyeler tarafından 16 delegenin seçimi yapılacak.

16 Temmuz Pazar günü ise yine 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Kale Mahallesi’nde delege seçimlerine devam edilecek. 36 delegenin belirleneceği Kale Mahallesi delege seçimleri Sıla Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.

23 Temmuz Pazar günü ise Bahçelievler Mahallesi’nde 95 delegenin belirlenmesi için üyeler sandık başına gidecek.

SEÇİMLERDE 3 LİSTE YARIŞACAK

15 Temmuz Cumartesi günü Yavruturna Mahallesi ile başlayacak delege seçimlerinde Mevcut İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve Mevcut İl Başkanı Ümit Er tarafından ortaklaşa hazırlanan “mavi” liste, eski İl Başkanlarından Cengiz Atlas ve arkadaş grubunun desteklediği “beyaz” liste ve CHP tabanının tanınan isimlerinden Av. Dinçer Solmaz ile Özgür Kılıç tarafından desteklenen “sarı” liste yarışacak.

LİSTELERİN BAŞKAN ADAYLARI DA NETLEŞTİ

Üye bazlı mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından Ağustos ayında toplanacak Merkez İlçe Kongresi’nde başkanlık için yarışacak Merkez İlçe Başkan Adayları da netleşti.

Buna göre; mavi listenin Başkan Adayı Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Kayhan Boztepe olurken, Cengiz Atlas’ın beyaz listesi ise önceki dönem İl Başkan Yardımcılarından Gazeteci Güngör Atak’ı aday gösterdi.

Av. Dinçer Solmaz’ın çıkardığı sarı listenin başkan adayı ise İl yöneticilerinden Av. Utku Ulaş Taşar oldu.

DİĞER MAHALLE VE KÖYLERİN SEÇİMİ

TEMMUZ SONUNDA TAMAMLANACAK

Diğer mahalle delege seçimlerinin de önümüzdeki günlerde Merkez İlçe Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyurulacağını anlatan Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP’ye kayıtlı tüm mahalle üyelerine SMS atılarak bilgi vereceklerini aktardı.

Başkan Tokgöz, ayrıca seçilecek mahalle delegelerinin de parti içi demokrasinin bir gereği olarak İl ve İlçe Yönetim kademelerini belirleyeceklerini sözlerine ekledi.