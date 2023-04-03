Aday adayı olarak 24 kişinin başvurduğu CHP’de, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın birer birer yaptığı mülakattan sonra, örgütün görüşüne de başvuruldu.

İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları ile diğer tüm ilçe yönetim kurullarının aday listesinde görmek istedikleri isimler belirlenerek, ayrı ayrı kapalı zarflarla, dün Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ya iletildi.

Böylelikle, CHP ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, özgür iradeleri ile, aday adayları hakkındaki kanaatlerini ortaya koymuş oldular.

Genel Başkan yardımcılarından oluşan aday belirleme komisyonunun, Veli Ağbaba’nın değerlendirmesi yanında, örgütten gelen isimleri de dikkate alması bekleniyor.

CHP’liler en az 2 milletvekili çıkarma iddiasıyla seçim kampanyasına hazırlanıyorlar. (Haber Merkezi)

