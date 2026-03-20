Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü’nün Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı, 21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 11.00’de parti binasında gerçekleştirilecek.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, tüm Çorum halkını ve partilileri bayramın ikinci günü gerçekleştirilecek bayramlaşma programına davet etti.

“ASIL BAYRAMLARI CHP

İKTİDARINDAKUTLAYACAĞIZ”

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, adaletsiz ve hukuk dışı uygulamalar, CHP’li belediye başkanlarına yönelik kumpas ve saldırı girişimlerinin yanı sıra halkın ekonomik buhran içerisinden geçmesi, hayat pahalılığı, dünya ülkelerinde yaşanan savaşlar, şiddet olayları ve ülkemizde yaşanan problemler nedeniyle Ramazan Bayramını ağız tadıyla kutlayamadıklarını, içlerinin buruk olduğunu dile getirerek, CHP iktidara olduğu zaman, hak, hukuk ve adalet tam anlamıyla tecelli ettiğinde asıl bayramları kutlayacaklarını dile getirdi.

Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Dinçer Solmaz, “Türkiye’de asıl bayram, barışın, dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu zaman, tarafsız ve bağımsız adalet işlediği zaman kutlanacaktır. Asıl bayramlar, milletimiz iktidara geldiği zaman kutlanacaktır” dedi.

Bayramların insanlar arasında sevgi ve saygıyı daha da anlamlı kıldığını açıklayan Solmaz, “Bayramlar insanların birbirine kenetlendiği en önemli ve özel günlerdir. İnsanlar arasındaki sevgi ve saygının perçinlendiği bu güzel bayram günlerinde, dargınlıkların sona ermesi, herkesin kardeşçe kucaklaşması ulusumuzu daha da güçlü yapacaktır. Bayram mutluluk demektir. En önemlisi de birlik ve beraberliğimizin güçlenerek yaşatılmasıdır” ifadesini kullandı.

Tüm milletimizin ve Çorum halkının bayramını kutlayan Solmaz, mutlu, huzurlu ve barış içinde bir bayram geçirilmesini temenni ederek, bayramın aydınlık günlerimizin müjdecisi olmasını diledi.

