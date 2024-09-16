CHP İl Gençlik Kolları kongresi parti binasındaki Kemal Kılıçdaroğlu Toplantı Salonu’nda yapıldı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Çorum Belediye Meclis Üyesi hemşehrimiz Onur Topkül, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Merkez İlçe Gençlik Kolları Kıvanç Azman ve gençlik kolları üyeleri katıldı.

Divan Başkanlığı'na Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Onur Topkül, Katip üyeliklerine ise Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman ve Nisanur Tatlı seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan Onur Topkül, kongrenin hayırlı olmasını ve mevcut başkana yeni döneminde başarılar diledi.

Daha sonra oy kullanımına geçildi.



Arzum Meryem Akdoğan, 145 delegenin bulunduğu İl Gençlik Kolları seçiminde 140 oy ile yeniden İl Gençlik Kolları Başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Akdoğan’ın başkanlığında CHP İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu asil üyeliklerine: “Mahmut Ayvaz, Yıpar Dila Baykan, Oğuz Çoban, Tutku Erol, Güray Ersoy, Emir Yağız Güngör, Özge Karslı, Cihad Kaya, Volkan Kılıç, Hakan Öztürk, Buse Seyhan, Nisanur Tatlı, Bektaş Yankı Uzun, Mert Yeşildağ” seçildi.



Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine “Fahrettin Yıldız, Hüseyin Uzunca, Umut Can Keser, Alican Erdem, Fidan Maharramova, Murat Can Gül, Baran Aksu, Şahin Savaş, Ebru Taş, Cem Koç, Seydi Köse, Mehmet Can Sezgin, Metehan Taşçı, Cem Solmaz” seçilirken, Kurultay delegeliğinde ise Onur Topkül, Arzum Meryem Akdoğan, Uğur Eke, Kıvanç Azman ve Volkan Kılıç yer aldı.

“YENİDEN BAŞLIYORUZ”

Seçimlerin ardından bir açıklama yapan CHP Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Akdoğan, tekrar kendisini bu onurlu göreve layık görenlere teşekkür ederek, “İlk gün dediğimiz gibi bayrak bir adım ileriye taşınmak için alınır. Bizler de daima ileriye taşımak, yerelde ve genelde iktidar olmak için var gücümüzle çalışacağımızın sözünü bugün de bir ker daha dile getiriyoruz. Gençliğin heyecanı, kadının gücü, geleceğe olan inancımızla yeniden başlıyoruz” dedi.