Mecitözü’ndeki semt pazarında broşür dağıtan CHP İlçe Başkanı Bilgin ve beraberindeki parti yöneticileri, esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Mecitözü sebze ve meyve pazarında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaat ve projelerini içeren broşürleri dağıtan parti yöneticileri, seçimlerde destek istedi.

Kemal Kılıçdaroğlu Gönüllüleri; “İkinci Yüzyılda Cumhuriyetimizi Demokrasiyle Taçlandıracağız”, “Eğitim Sistemindeki Sorunları Kısa Sürede Çözeceğiz”, “Sarayda Şatafata Son”, “Mazotuma Dokunma”, “Ev İşçileri İçin İnsana Yakışır İş”, “Senin Hakkın”, “Apartman Görevlilerinin Sorunlarını Çözeceğiz” adlı broşürleri olmak üzere çeşitli broşürleri halka dağıtarak parti politikaları hakkında bilgilendirmede bulundu.



(Haber Merkezi)

