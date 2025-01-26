Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu mübarek gecenin yalnızca manevi bir yükselme değil, toplumda birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının pekiştiği bir fırsat sunduğunu ifade etti. Başkan Karadeniz, "Miraç, insanın kendini daha yüce bir amaca adadığı, değerleri ve sorumlulukları hatırladığı bir gecedir. Bu gece, toplumsal bağları güçlendirmek, birlikte daha güçlü bir toplum yaratmak için önemli bir fırsattır" dedi.

Başkan Karadeniz, Miraç Kandili’nin hoşgörü, sevgi ve saygının ön plana çıkması gereken bir zaman dilimi olduğunu belirterek, "Farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip, toplumsal barışı sağlamak adına el birliğiyle çaba göstermeliyiz. Hep birlikte, hoşgörü ve empatiyle birbirimize yaklaşarak, Oğuzlar ve tüm Türkiye’de daha huzurlu bir yaşam alanı oluşturabiliriz" şeklinde konuştu.

Talip Karadeniz, adaletin ve eşitliğin toplumsal barışın temellerini oluşturduğunu vurguladı. "Miraç, bizlere yalnızca manevi bir yolculuk değil, aynı zamanda toplumda adalet ve eşitliği sağlama sorumluluğunu da hatırlatmaktadır. Bu gece, hep birlikte toplumsal barış için, adaletin ve eşitliğin sağlandığı bir toplum inşa etme yolunda adım atma kararlılığını göstermeliyiz" dedi.

Başkan Karadeniz, gençlerin geleceği şekillendirme gücüne dikkat çekerek, "Gençlerimizin enerjisi ve kararlılığı, toplumun ilerlemesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Miraç, gençlerimize de sorumluluklarını hatırlatarak, daha adil, eşitlikçi ve barışçıl bir dünya kurma noktasında güç vermelidir. Hep birlikte, daha aydınlık bir gelecek için çalışmalıyız" diye belirtti.

MİRAÇ’IN BİZLERE HATIRLATTIĞI DEĞERLERİ YAŞATMAK

Son olarak, Talip Karadeniz, Miraç Kandili’nin sadece dini bir kutlama olmadığını, aynı zamanda toplumsal değerlerin pekişmesi ve insan haklarının savunulması adına bir fırsat olduğunu ifade etti. "Miraç, bizlere insanlık değerlerine sahip çıkma ve bunları hayatımıza yansıtma sorumluluğunu hatırlatıyor. Birlikte daha güçlü bir Türkiye için, toplum olarak hep birlikte daha adil ve eşit bir düzen kurmalıyız" dedi.

Başkan Karadeniz, tüm Oğuzlar halkı ve İslam aleminin Miraç Kandili’ni kutlayarak, "Miraç Kandili’nin, barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Hep birlikte daha adil, eşit ve hoşgörülü bir toplum yaratmak için daha çok çalışacağımıza olan inancım tamdır. Kandiliniz mübarek olsun" dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ