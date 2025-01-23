“CESUR VE İLKELİ DURUŞU İLE UNUTULMAYACAK”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, Kamer Genç’in cesareti ve ilkeli duruşuyla Türk siyasetinde unutulmaz bir yer edindiğini belirtti. Başkan Karadeniz, “Merhum Tunceli Milletvekilimiz Kamer Genç, siyasete dürüstlüğü, cesareti ve ilkeli duruşuyla damga vurmuş bir isimdir. Atatürkçü, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin savunucusu ve halkın gerçek temsilcisi olarak, mücadele dolu hayatıyla hepimize örnek olmuştur. Ruhun şad, mekânın cennet olsun." şeklinde konuştu.

“HALK VE ÜLKE SEVDALISI BİR MUHALEFET ADAMI”

Başkan Karadeniz, Kamer Genç’in halkın hakkını savunma mücadelesini vurgulayarak, “O, halk ve ülke sevdalısı bir lider, tek kişilik muhalefet olarak adını tarihe yazdırdı. Kamer Genç’in doğruları söylemekten asla çekinmeyen cesur ve dürüst kişiliği, bizlere her zaman ışık tutacaktır” cümlelerini kullandı.