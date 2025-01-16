CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Karadeniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 Aile Yılı çerçevesinde açıkladığı evlilik ve çocuk yardımları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Karadeniz, bu yardımların ailelerin gerçek ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu vurgulayarak, mevcut durumun toplumsal zorluklarını ifade etti.

“KREDİ ARTMALI”

Talip Karadeniz, hükümetin evlenen gençlere sunduğu 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteklerini eleştirerek, “Bu miktar, sadece temel yaşam giderlerini bile karşılamaktan çok uzak. Bu rakam kiralık bir evin depozito ve emlak masraflarını karşılayabilir, belki bir ay kirasını ödemeye yetebilir. Ancak bir aile kurmanın gereklilikleri eşyalar, düğün, gelinlik, damatlık gibi masraflarla birlikte düşünüldüğünde, bu miktar yetersiz kalıyor” şeklinde konuştu.

Karadeniz, Oğuzlar’da yaşayan gençlerin, bir evlilik sürecinden geçmeden önce mali koşulları sağlama konusunda büyük zorluklarla karşılaştığını ifade etti. “Bugün bir evlilik için ihtiyaç duyulacak toplam maliyet, 500 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Aileler, bu dönemde nereden baksanız mutlaka bir borçlanma sürecine girecekler. Geçinemeyen bir aile borçlanınca ne yapacak?” diyen Karadeniz, ekonomik zorlukların altını çizdi.

“AİLELERE VERİLEN ÇOCUK

YARDIMLARI DA YETERSİZ”

Çocuk yardımları konusuna da değinen Talip Karadeniz, açıklanan desteklerin sadece yüzeysel olduğunu belirtti.

Karadeniz, “Ailelerin çocuk büyütme maliyetleri, yalnızca maddi yardımlarla karşılanabilecek bir durum değil. Eğitim, sağlık ve sürekli bakıma ihtiyaç duyan çocuklar için çok daha fazla kaynak ayrılması gerekiyor. Devletin, bu konuda etkin adımlar atması şart” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, mevcut yardımların toplumda kalıcı bir değişim yaratmadığına dikkat çeken Karadeniz, “Çocuk yardımları, geçimini sağlamakta zorlanan aileler için acil ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Bu destekler, ailelerin yaşadığı zorlukları çözmek yerine daha fazla boş hayal üretmektedir” diyerek, desteklerin bu rakamlarla bu sistemle sürdürülmesinin yetersiz olduğunu ifade etti.

“KAPSAMLI POLİTİKALAR ŞART”

Talip Karadeniz, devletin sosyal süreçlerde daha etkin ve kalıcı çözümler üretmesi gerektiğini belirterek, “Ailelerin ve çocukların gerçek ihtiyaçlarına yönelik sunulacak politikalar, toplumun geleceği açısından kritik öneme sahiptir. Sadece geçici yardımlarla değil, sürdürülebilir bir destek programıyla aileler rahatlatılmalıdır” diye konuştu.

Karadeniz, “Bu süreçte yapılacak her politika, ailelerin ve çocukların gerçek sorunlarına çözüm üretmelidir. Bu sorunların ivedilikle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ