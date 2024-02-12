3 aday adayının yarıştığı önseçimde Atiye Yaşar 405 oyla ilk sırayı alırken, Bayram Aydın 325 ve Turan Bakıncak ise 286 oyda kaldı.

Gazi Düğün Salonu’nda İl Başkan Yardımcıları Feza Piroğlu Ünaldı, Burak Özten ve Utku Singil’in denetiminde gerçekleştirilen önseçimde İl Genel Meclisi Üyeliği Adaylığı için Atiye Yaşar, Bayram Aydın ve Turan Bakıncak yarıştı.

İlçe Örgütüne kayıtlı üyelerden bin 32 üyenin oy kullandığı önseçimde; aday adaylarından Atiye Yaşar 405, Bayram Aydın 325 ve Turan Bakıncak ise 286 oy alırken, 16 oyda geçersiz sayıldı.

Editör: SELDA FINDIK