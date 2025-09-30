Tek liste ile gidilen kongrede Mecitözü İlçe Başkanlığına yeniden Ahmet Bilgin seçildi.

CHP Mecitözü 39. Olağan İlçe Kongresi yapıldı. Divan Başkanlığına önceki dönem CHP Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu getirilerken, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör ile Haydar Taş da divanda görev aldı.

Kongreye İl Başkanı Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, önceki dönem Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyeleri; Ömer Boyraz, Atiye Yaşar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, Mecitözü Kadın Kolları Başkanı Demet Öztürk, il yöneticileri; Feyza Piroğlu Ünaldı, Garip Özgür, İYİ Parti Mecitözü İlçe Başkanı Hüseyin Koca ile çok sayıda partili katıldı.

Mevcut İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, tek aday olarak girdiği kongrede güven tazeledi.

İlçe yönetim kurulu üyeliklerine ise; Mehmet Akbaş, Muharrem Altay, Bayram Aydın, Serdar Çelen, Ali İhsan Elma, Bekir Gümüş, Ertan Öner, Mustafa Özcan, Çağatay Özen ve Baki Palabıyık seçildi.

İl Kongre Delegeleri ise şu isimlerden oluştu: Elvan Altay, Selahattin Atak, Veli Aylar, Ahmet Bilgin, Ali Ceylan, Sevim Emekli Çördük, Gazi Doğan, Hüseyin Ekercan, Haydar Erdem, Bekir Gümüş, Ali Mert, Çelebi Özbek, Demet Öztürk, Zülal Pir, Şenay Şahin, Muharrem Üçüncü ve Erdal Yüksel.

Muhabir: Haber Merkezi