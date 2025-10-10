Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Kargı İlçe Başkanlığına seçilen Hakan Çelik ve yönetimine hayırlı olsun ziyareti düzenledi.

Kargı’da CHP ilçe genel kurulunda Mevcut Başkan Kemal Dümenci ile önceki dönem başkanı Hakan Çelik başkanlık için yarışmış, her iki adayın da eşit oy alması üzerine yeni başkan kura ile belirlenmişti. Kura sonucu ise kazanan Hakan Çelik olmuştu.

Hakan Çelik’in yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı:

İdris Ahçı, Zafer Akyıldız, Ziya Ataç, Recep Baloğlu, Recep Metin Baloğlu, Veysel Eken, Haydar Kışla, Faysal Ortayazıcı, Önder Ünsal, Kemal Yıldız.

Hakan Çelik ve yönetimi, Kargı Adliyesi’nden mazbata aldıktan sonra görevine başladı.

Hakan Çelik ve yeni yönetimin ilk ziyaretçisi CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve beraberindeki partililer oldu.

Solmaz, beraberinde; Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, önceki dönem Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, önceki dönem il başkanı Osman Samsunlu ve parti yöneticileri ile birlikte Kargı ilçe yönetimini ziyaret etti.

Hakan Çelik ve ekibine görevlerinde başarılar dileyen Solmaz, her zaman ve her koşulda yanlarında olacaklarını, hep birlikte hak, hukuk ve adaleti tesis etme, partiyi iktidara getirme çabası içerisinde olacaklarını kaydetti.

Hakan Çelik ise İl Başkanı Solmaz, Belediye Başkanı Hamit Dereli ve beraberindekilere nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi