CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, ilçe başkanları ve köy muhtarlarının ardından İl ve Merkez İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları ile bir toplantı yaparak 23 Mart seçimleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Solmaz, Kadın ve Gençlik Kolları temsilcilerinin yapması gereken çalışmalar, dikkat edilecek hususlar, seçimlerin nasıl yapılacağı ve partinin üye seferberliği hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Toplantıya; Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç ile parti yöneticileri katıldı.

Editör: SELDA FINDIK