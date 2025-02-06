CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Çorum halkının sorunlarını dinlemek ve görüşlerini paylaşmak amacıyla apartman toplantıları başlattı.

Solmaz, ilk apartman toplantısını, evleninceye kadar kendisinin de yaşadığı, halen emekli öğretmen olan annesi Serap Solmaz’ın oturmakta olduğu Bahabey Caddesi’ndeki Solmaz Apartmanı’ndan başlattı.

CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar’ın da katıldığı toplantıda komşularına hitap eden Dinçer Solmaz, hemşehrilerinin ayağına giderek onlarla daha samimi şekilde kaynaşmak istediğini, bu düşüncesinin ortaya çıkmasından sonra pek çok aparntmandan kendisine davet geldiğini söyledi.