Sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini yoğun bir tempoda sürdüren Çöphüseyinoğlu, beraberinde parti yetkilileri ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çorum Şubesi’ni ziyaret etti.

Derneğin geçtiğimiz günlerde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda güven tazeleyerek yeniden Başkan seçilen Uğur Demirer’i ve yeni Yönetim Kurulu üyelerini tebrik eden CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, ADD’nin ülkemiz ve toplumsal hayat için öneminden bahsetti.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer ise, CHP heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Belediye Başkan Adayı Çöphüseyinoğlu’na 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diledi.

Ziyaret sırasında CHP’li yöneticiler ve ADD Yönetim Kurulu üyeleri, yerel ve genel gündem üzerine sohbet etti.

Ziyarette Çöphüseyinoğlu’na CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar ile İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları da eşlik etti. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ