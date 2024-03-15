İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında açılan oruçlar sonrası Gülabibey Mahallesi Bağcılar bölgesinde faaliyet gösteren kahvehane ve çay ocaklarını ziyaret eden CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, vatandaşlarla tokalaşarak 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi.

Ziyaret ettiği tüm kahvehane ve çay ocaklarında yoğun ilgi gören Çöphüseyinoğlu, ekibiyle birlikte zaman zaman kendilerine ısmarlanan çaylarla birlikte bölge sakinleriyle sohbet ederek, Belediye Başkanı seçilmesi halinde Çorum’a yapacağı proje ve yeniliklerden bahsetti.

Vatandaşlardan yerel yönetimlerden beklentilerini, mahallelerinin sorunlarını da dinleyen Çöphüseyinoğlu, mahalle sakinlerine gösterdikleri yakın ve sıcak ilgiden dolayı teşekkür etti.

Girdiği bir çay ocağında Gelecek Partisi Çorum Belediye Başkanı Adayı İsmail Barış Coşgunsu ile de karşılaşan CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, Coşgunsu’ya yerel seçimlerde başarı temennisinde bulundu.

Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ile parti yöneticileri eşlik etti. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ