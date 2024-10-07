CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, beraberinde İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Vali Ali Çalgan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

CHP heyeti ziyarette Vali Çalgan’ı kutlayarak yeni görevinden dolayı başarı dileklerini iletti. Heyet ayrıca Çorum için yapılacak her çalışmada her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da açıkladı.

Vali Ali Çalgan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, siyasi partilerin birlik içinde çalışmasının önemine değindi.

Editör: HABER MERKEZİ