CHP Lideri Özel’in “Gelin tapusu Mustafa Kemal Atatürk’e ait olan bu baba ocağına üye olun” çağrısı üzerine bir stand açan CHP İl Gençlik Kolları, vatandaşları CHP’ye üye olmaya davet etti.

Çorum’da Gazi Caddesi üzerinde parti binası karşısında bir standa açan CHP İl Gençlik Kolları vatandaşları partiye üye olmaya davet etti.

İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Akdoğan, Genel Başkan Özel’in çağrısı üzerine Çorum’da da bir stant açarak, vatandaşları CHP saflarına katılmaya davet ettiklerini söyledi.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ