Partinin kuruluşunun 102. Yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan Veli Uysal, CHP’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin son kalesi olduğunu vurguladı.

CHP’nin tarihsel misyonuna ve günümüzde verdiği demokrasi, özgürlük ve hukuk mücadelesine dikkat çeken Uysal, CHP’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 9 Eylül 1923’te kurulduğunu hatırlatarak, “CHP; bağımsızlığın, özgürlüğün ve demokrasinin teminatıdır. 102. kuruluş yıldönümümüzde, halk iradesinin üzerinde hiçbir gücün olmadığını bir kez daha ilan ediyoruz” dedi.

CHP’ye yönelik baskı, saldırı, tutuklamalar, kayyum atamalar ve böldürme, parçalattırma girişimlerine değinen Uysal, “CHP halkın partisidir, cumhuriyetin özüdür. Nice badireler atlatan partimiz, bu hukuksuzluğun da üstesinden gelecek kadar kararlı ve inançlıdır” ifadelerini kullandı.

CHP’nin 102 yıllık tarihine sahip çıkarak demokrasiye ve özgürlüğe bağlılığını sürdüreceğini anlatan Uysal, “Cumhuriyet Halk Partisi dün olduğu gibi bugün de halkın sesi, milletin umudu olmaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin sonsuza dek yaşaması için mücadele kararlılığımızı yineliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere demokrasi mücadelesinde yaşamını yitiren yurttaşlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi” ifadesini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi