Cezayir’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Çorumlu işçi Hurşit Topçu, toprağa verildi.

Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Senemoğlu köyü nüfusuna kayıtlı olan Hurşit Topçu, çalışmak üzere gittiği Cezayir’de kaza geçirmiş ve hayatını kaybetmişti.

Hurşit Topçu’nun cenazesi Türkiye’ye getirildikten sonra memleketi Çorum’a gönderildi.

Merhumun cenazesi Senemoğlu Köyü’nde evinin önünde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde rızalık alındıktan sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclis Üyesi Dursun Uzunca, CHP önceki dönem Ortaköy İl Genel Meclisi Üyesi Engin Demir, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Güngör Atak, bazı siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi