CHP Çorum Belediye Meclis Üyesi Av. Doğan Öksüz, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın pazarcı esnafı üzerinden yaptığı denetimleri “gündem değiştirme” olarak değerlendirdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Doğan Öksüz, geçmişte çürük binalar tartışması kamuoyunda geniş yankı bulunca "çürük domates kampanyası"nın, terminaldeki yolsuzluk ve zimmet iddialarının ardından ise "büyük/küçük patates şovu"nun devreye sokulduğunu savundu.

Doğan Öksüz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çorum Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın, pazarcı esnafımızı artık gündem değiştirme aracı olarak kullanmaya başladı. Çürük evler meselesi gündeme bomba gibi düşünce hemen ‘çürük domates kumpanyası’ devreye sokuldu.

Terminaldeki yolsuzluk ve zimmet olayı patlayınca da bu kez ‘büyük/küçük patates şovu’ başladı. Toplumun bu kadar gergin olduğu bir dönemde bir kamu yöneticisinin bu tarz bir tavrı doğru değil. Pazarcı esnafı ile vatandaşı karşı karşıya getirecek TikTok videoları çekerek ortamı germek kimseye fayda sağlamaz. Çürük bina çürük domatesle, büyük yolsuzluk küçük patatesle kapatılamaz.”

Başkan Aşgın’ın son dönemde pazarcı esnafı üzerindeki denetimlerini de eleştiren Öksüz, “Göreve gelinen 6 yıl boyunca pazarcılarla ilgili hiçbir sorun yaşanmazken, şimdi birdenbire bu denetimlerin gündeme gelmesi etik değil” dedi.

Doğan Öksüz, “Belediyemizin hatalı iş ve eylemleri varsa, hep birlikte üzerine gidelim Sayın Başkan. Ama lütfen bu tarz siyaset anlayışına son verin” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi