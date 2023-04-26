Parti genel merkezi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim mitinglerini organize etmekle görevlendirilen Ahmet Sami Ceylan, Çorumlu hemşehrilerinden gelen talep ve istekleri de ihmal etmiyor. Ceylan, son olarak da Sungurlu bir engelli vatandaştan gelen tekerlekli sandalye talebini yerine getirdi.

Kendisine AK Parti İlçe Başkanı Metin Özsarı ve Kadın Kolları Başkanı Necla Kayretli aracılığı ile ulaşan engelli Fadime’nin isteğine duyarsız kalmayan Milletvekili Ceylan, temin ettiği akülü aracı gönderdi. Bir engelli vatandaşın daha engelsiz bir hayat sürebilmesine vesile olan MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür eden engelli vatandaş, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ederim. Allah, Cumhurbaşkanımızı ve sizleri başımızdan eksik etmesin ve devletimize zeval vermesin. Sayın Vekilimiz Ahmet Sami Ceylan’a beni bu dertten kurtardığın için çok teşekkür ediyorum. Yaradan Mevlam her zaman yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Sungurlu ilçesinde ikamet eden engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini Sungurlu İlçe Başkanı Metin Özsarı ve Kadın Kolları Başkanı Necla Kayretli birlikte teslim etti.